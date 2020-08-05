***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.08.2020 16:35
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 232 398 8751 banu.ozberber@deceuninck.com
GÜLSÜM YARDIM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 232 398 9752 gulsum.yardim@deceuninck.com Düzey 3 Lisansı 205933
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865401
BIST
17:481.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,45
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:487,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 0,1485
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:488,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,2340
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:48464,57
En Yüksek
|Değişim
|: 3,95%
|| 17,64
|Açılış
|: 464,79
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,34
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|31.301.916
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.591.118
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|421.186.140
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.450.962
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.030.237
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.622.461.779
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,11
|1.503.984.686
|% -0,94
|
|GARAN
|6,82
|1.388.467.493
|% 0,89
|
|KRDMD
|2,87
|958.084.193
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|910.629.890
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,11
|1.503.984.686
|% -0,94
|
|SISE
|6,20
|2.622.461.779
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,87
|958.084.193
|% 3,24
|
|GARAN
|6,82
|1.388.467.493
|% 0,89
|
|TSKB
|1,11
|201.378.926
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2270
|9,2733
|% 2,86
|
|Frank
|7,7398
|7,7864
|% 3,11
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% 2,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
Seans Raporu
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17:59HDFGS
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 315, 711 adet işlem
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17:58MSGYO
Yüzde 6.04 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 262, 900 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 26 artarak (% 0.68 ) 1, 230
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17:57XU100
Endeks 1, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 554.00 milyon TL de
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17:57ACSEL
Yüzde 5.71 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 371, 298 adet işlem