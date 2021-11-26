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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 09:09
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 232 398 9751 banu.ozberber@deceuninck.com
GÜLSÜM YARDIM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 232 398 9752 gulsum.yardim@deceuninck.com Düzey 3 Lisansı 205933
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979697


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BIST En Aktif Hisseler10:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,68 550.250 % 10,00  
RALYH 17,83 24.590.667 % 9,99  
UZERB 37,26 489.596 % 9,98  
DOBUR 290,90 16.498.103 % 9,98  
MIATK 25,42 78.748.211 % 9,95  
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10:48 Alış Satış %  
Dolar 12,0136 12,0304 % 0,26  
Euro 13,4997 13,5203 % 0,39  
Sterlin 15,9417 16,0216 % 0,01  
Frank 12,8846 12,9622 % 0,90  
Riyal 3,1955 3,2115 % 0,20  
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10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 19,10  
Altın Gr. 697 698 7,33  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,70 23,73 0,12  
Gümüş Gr. 9,16 9,17 0,05  
B. Petrol 79,47 79,47 -2,75  
Seans Raporu 10:48
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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