***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2021 09:09
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
BANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 232 398 9751 banu.ozberber@deceuninck.com
GÜLSÜM YARDIM YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 232 398 9752 gulsum.yardim@deceuninck.com Düzey 3 Lisansı 205933
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979697
BIST
10:481.794
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -25,33
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.788
10:4812,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0306
|Açılış
|: 11,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2735
En Düşük
11,9402
10:4813,5203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0529
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7817
En Düşük
13,3965
10:48697,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 7,47
|Açılış
|: 696,93
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler10:48
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|24.590.667
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|489.596
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|16.498.103
|% 9,98
|
|MIATK
|25,42
|78.748.211
|% 9,95
|
|IDEAS
|33,54
|3.473.268
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,12
|31.132.258
|% -7,50
|
|SAYAS
|24,68
|29.397.347
|% -7,36
|
|FRIGO
|3,89
|36.445.842
|% -6,49
|
|TACTR
|23,40
|981.490
|% -5,87
|
|THYAO
|17,81
|493.710.863
|% -5,17
|
|GARAN
|11,62
|309.233.352
|% -1,02
|
|KRDMD
|8,74
|281.449.721
|% -1,58
|
|SISE
|11,90
|253.630.054
|% -0,17
|
|HALKB
|5,34
|233.375.690
|% 1,71
|
|YKBNK
|3,26
|184.197.521
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,17
|116.982.754
|% -1,81
|
|HALKB
|5,34
|233.375.690
|% 1,71
|
|ODAS
|1,60
|65.932.724
|% -1,23
|
|TSKB
|1,49
|48.338.156
|% -0,67
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0136
|12,0304
|% 0,26
|
|Euro
|13,4997
|13,5203
|% 0,39
|
|Sterlin
|15,9417
|16,0216
|% 0,01
|
|Frank
|12,8846
|12,9622
|% 0,90
|
|Riyal
|3,1955
|3,2115
|% 0,20
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|19,10
|
|Altın Gr.
|697
|698
|7,33
|
|Cumhuriyet
|4.551
|4.620
|10,00
|
|Tam
|4.529
|4.648
|0,94
|
|Yarım
|2.189
|2.248
|0,45
|
|Çeyrek
|1.098
|1.124
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|0,05
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-2,75
|
Seans Raporu
10:48
daha fazla
-
10:59THYAO
Yüzde -5.11 oranında düşüşle 17.82 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 803, 836 adet işlem
-
10:58BAGFS
Yüzde -62.36 oranında düşüşle 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 638 adet işlem
-
10:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 86 kaybederek (% -1.72 ) 1, 938
-
10:57XU100
Endeks 1, 793 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 46 altında . İşlem hacmi 5, 341.00 milyon TL de
-
10:56PGSUS
Yüzde -5.72 oranında düşüşle 92.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 376, 103 adet işlem