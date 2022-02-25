***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBANU ÖZBERBER MUHASEBE VE RAPORLAMA KISIM MÜDÜRÜ 232 398 9751 banu.ozberber@deceuninck.comYATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ 08502147747http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004583BIST