***EGPRO* *YGGYO* *ESCAR* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.04.2023 09:05
***EGPRO******YGGYO******ESCAR******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKSA, EGPRO, ESCAR, YGGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKSA.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,41 TL Teorik Fiyat: 72,84 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) EGPRO.E Pay Başına Brüt Temettü: 2,9555555 TL Teorik Fiyat: 58,444 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ESCAR.E Pay Başına Brüt Temettü: 2 TL Teorik Fiyat: 96,1 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YGGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,75 TL Teorik Fiyat: 36,37 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136105
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,3079
En Düşük
19,2435
17:5921,0068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0766
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0200
En Düşük
20,8745
17:591.238,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.238,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.240,26
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2704
|19,2758
|% 0,03
|
|Euro
|21,2800
|21,2900
|% -0,72
|
|Sterlin
|23,8526
|23,9722
|% 0,24
|
|Frank
|21,1539
|21,2813
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1224
|5,1481
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|7,91
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|4,95
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.534
|8.614
|35,00
|
|Yarım
|4.168
|4.215
|17,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.107
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,48
|0,06
|
|B. Petrol
|84,83
|84,83
|0,65
|
Seans Raporu
17:59
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17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
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17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
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17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem