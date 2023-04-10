***EGPRO* *YGGYO* *ESCAR* *AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***EGPRO******YGGYO******ESCAR******AKSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AKSA, EGPRO, ESCAR, YGGYO11.04.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaAKSA AKSA 2,41 2,169EGE PROFIL EGPRO 2 1,8YENI GIMAT GMYO YGGYO 1,75 1,75Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135523BIST