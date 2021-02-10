***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.02.2021 17:51
***EGSER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGSER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908912
BIST
17:481.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.553
|
|Önceki Kapanış
|: 1.544
|
1.557
En Düşük
1.536
17:487,0538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0148
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1000
|
7,0894
En Düşük
7,0306
17:488,5580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0130
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5978
En Düşük
8,5302
17:48417,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,41
|Açılış
|: 417,65
|
|Önceki Kapanış
|: 417,24
|
420,42
En Düşük
416,03
BIST En Aktif Hisseler17:48
|SEKUR
|45,54
|40.820.587
|% 10,00
|
|ERBOS
|66,55
|23.307.005
|% 10,00
|
|TKURU
|401,50
|1.855.733
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,53
|329.171
|% 10,00
|
|DITAS
|51,85
|67.010.674
|% 9,99
|
|SERVE
|19,21
|912.494
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,90
|5.545.504
|% -9,97
|
|TACTR
|34,12
|1.796.111
|% -9,97
|
|QNBFB
|63,20
|944.206
|% -9,97
|
|YONGA
|33,52
|667.846
|% -8,42
|
|KOZAL
|137,90
|2.449.375.284
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,64
|1.612.164.309
|% 1,54
|
|PETKM
|5,15
|1.285.693.256
|% -2,65
|
|GARAN
|10,21
|1.173.426.309
|% 0,10
|
|KRDMD
|7,06
|877.856.136
|% 0,57
|
|EKGYO
|2,64
|1.612.164.309
|% 1,54
|
|GSDHO
|2,74
|724.957.096
|% 3,01
|
|PETKM
|5,15
|1.285.693.256
|% -2,65
|
|ODAS
|4,22
|804.115.704
|% 1,93
|
|DOHOL
|3,52
|640.461.193
|% -0,56
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0489
|7,0538
|% -0,21
|
|Euro
|8,5523
|8,5580
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,7272
|9,7760
|% -0,09
|
|Frank
|7,8796
|7,9271
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% -0,36
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|7,35
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,47
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,01
|
|B. Petrol
|61,33
|61,33
|0,11
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:57DAGHL
Yüzde 7.18 oranında artışla 18.20 lira fiyatla işlem gören hissede 616, 488 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, MGROS, TTKOM
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 52 artarak (% 0.33 ) 1, 362
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, ERBOS, EGGUB, TKURU, UMPAS, PSDTC, VERTU, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFB, TACTR, EKIZ, SERVE