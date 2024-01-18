***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.01.2024 17:55
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, çıkarılmış sermayenin 360.000.000,-TL'den 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermayenin güncel tutarını göstermesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241448
BIST
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18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
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|Önceki Kapanış
|: 8.024
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8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0041
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
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32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.951,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1266
|30,1305
|% 0,00
|
|Euro
|32,7929
|32,8308
|% 0,04
|
|Sterlin
|38,0763
|38,2672
|% -0,07
|
|Frank
|34,5369
|34,7450
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0095
|8,0497
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|900,62
|903,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,72
|943,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,88
|78,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,97
|2.014,31
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
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