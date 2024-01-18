***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun bugün yapılan toplantısında, çıkarılmış sermayenin 360.000.000,-TL'den 720.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlanması üzerine, çıkarılmış sermayenin güncel tutarını göstermesi amacıyla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin olarak gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241448BIST