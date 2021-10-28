***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 9.826.651 25.649.348 131.362.453 24.746.066 327.201.121 327.201.121Transferler29 791.734 23.954.332 -24.746.066 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 916.474 52.796.195 53.712.669 53.712.669Dönem Karı (Zararı)29 52.796.195 52.796.195 52.796.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 916.474 916.474 916.474Kar Payları29 -6.046.545 -6.046.545 -6.046.545Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 10.743.125 26.441.082 149.270.240 52.796.195 374.867.245 374.867.245Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 12.446.156 26.441.082 149.270.240 96.369.447 420.143.528 420.143.528Transferler29 7.704.260 88.665.187 -96.369.447Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.041.559 132.144.879 133.186.438 133.186.438Dönem Karı (Zararı)29 132.144.879 132.144.879 132.144.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 1.041.559 1.041.559 1.041.559Kar Payları29 -76.753.991 -76.753.991 -76.753.991Dönem Sonu Bakiyeler75.000.000 24.778.008 35.838.595 13.487.715 34.145.342 161.181.433 132.144.879 476.575.972 476.575.972Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.289.617 95.978.314Dönem Karı (Zararı)132.144.879 52.796.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.475.431 35.532.043Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-17-36 18.058.761 14.065.115Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-607 -7.643Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -607 -7.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.491.232 8.692.371Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25-27 12.368.133 7.205.109Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 -105.115 1.053.295Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.496 0Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25 134.208 335.370Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7-10-31-40 3.096.502 98.597Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler456.837 -10.832Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -344.385 -712.469Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28 801.222 701.637Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler40 35.484.976 12.661.957Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-289.124 609.376Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler35 -289.124 609.376Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.726.644 -478.301İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-104.330.693 7.650.076Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -106.041.640 -39.764.989İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -64.741.333 -30.230.985İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -41.300.307 -9.534.004Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler9 -5.024.811 -8.003.315İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -23.902 -4.674İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -5.000.909 -7.998.641Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -38.563.961 3.250.992Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -7.628.167 -114.959Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 66.263.559 47.569.164İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -72.471 93.615İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 66.336.030 47.475.549Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)27-29 2.659.634 -149.486Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -102.207 -541.020İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 175 11İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -102.382 -541.031Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)12 7.227.088 -3.408.460İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-23.120.188 8.812.149Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)28 -1.364.668 15.906.256Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25-28 -21.755.520 -7.094.107Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları94.289.617 95.978.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-26.964.168 -23.395.860Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri608.959 1.163.716Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri608.959 1.163.716Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.573.127 -24.559.576Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -23.236.253 -21.241.665Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -4.336.874 -3.317.911FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-68.963.082 32.880.095Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri47 7.473.425 38.742.458Kredilerden Nakit Girişleri47 7.473.425 38.742.458Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları47 317.484 184.182Ödenen Temettüler29 -76.753.991 -6.046.545YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.637.633 105.462.549Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.637.633 105.462.549DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ101.901.310 17.925.355DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ100.263.677 123.387.904Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri53 100.263.677 101.901.310Ticari Alacaklar7 290.595.102 185.254.436İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 190.325.432 126.132.537İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 100.269.670 59.121.899Diğer Alacaklar9 27.549.766 22.646.223İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 23.902 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 27.525.864 22.646.223Stoklar10 165.014.437 128.772.200Peşin Ödenmiş Giderler12 16.538.940 6.001.373Diğer Dönen Varlıklar28 846.689 2.612.379ARA TOPLAM600.808.611 447.187.921TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR600.808.611 447.187.921DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 16.000 16.000Diğer Alacaklar9 431.920 310.652İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 431.920 310.652Maddi Duran Varlıklar14 176.692.196 172.055.645Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.127.832 7.756.956Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 9.127.832 7.756.956Peşin Ödenmiş Giderler12 129.645 126.616Ertelenmiş Vergi Varlığı40 40.561.295 39.225.461TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.958.888 219.491.330TOPLAM VARLIKLAR827.767.499 666.679.251KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47 28.039.023 19.971.354Diğer Finansal Yükümlülükler20-47 3.564.715 2.731.111Ticari Borçlar7 222.330.847 157.386.961İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 72.471İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 222.330.847 Kısa Vadeli Karşılıklar27 1.802.551 1.149.592Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 8.338.629 4.246.770Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28 rçlanmalar47 0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar47 0 0Uzun Vadeli Karşılıklar27 51.794.892 42.803.206Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27 51.794.892 42.803.206Cari 29 24.778.008 24.778.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 35.838.595 35.838.595Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)666.679.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu-171.455.132 -108.234.598TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)230.182.279 127.646.400 78.819.689 57.490.430BRÜT KAR (ZARAR)230.182.279 127.646.400 78.819.689 57.490.430Genel Yönetim Giderleri33 -41.610.393 -29.574.130 -16.533.685 -11.504.591Pazarlama Giderleri33 -37.004.264 -25.761.261 -14.620.318 -8.520.266Araştırma ve Geliştirme Giderleri33 -4.376.348 -3.399.954 -1.462.687 -1.162.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler34 60.314.893 34.787.670 18.534.880 9.436.226Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler34 -49.730.681 -37.412.888 -15.338.340 -11.169.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)157.775.486 66.285.837 49.399.539 34.570.641Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35 326.470 120.974 106.742 8.910Yatırım Faaliyetlerinden Giderler35 -529.418 -2.242.817 60.323 -1.311.219FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)157.572.538 64.163.994 49.566.604 33.268.332Finansman Gelirleri37 21.858.071 19.281.489 4.089.621 14.660.927Finansman Giderleri37 -11.800.754 -17.987.331 -3.760.395 -10.053.628SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)167.629.855 65.458.152 49.895.830 37.875.631Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-35.484.976 -12.661.957 -11.357.864 -7.306.539Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -37.167.996 -9.011.092 -12.545.528 -4.394.011Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 1.683.020 -3.650.865 1.187.664 -2.912.528SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092DÖNEM KARI (ZARARI)132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları132.144.879 52.796.195 38.537.966 30.569.092Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 41 0,01761900 0,00703900 0,00513800 0,00407600Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar38 1.041.559 916.474 1.564.065 1.410.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)38 1.388.745 1.174.967 2.085.420 1.807.879Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-347.186 -258.493 -521.355 -397.734Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi38-40 -347.186 -258.493 -521.355 -397.734Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.041.559 916.474 1.564.065 1.410.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)133.186.438 53.712.669 40.102.031 31.979.237Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları133.186.438 53.712.669 40.102.031 31.979.237http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973237BIST