***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Daveti (Güncelleme)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Covid-19 Salgını İle Mücade Kapsamında Alınan Tam Kapanma KararıGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 30.04.2021Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe KEMALPAŞAAdres KEMALPAŞA OSB.MAH.ANSIZCA SAN.SİT.SOK. NO:297/1Gündem Maddeleri1 - Açılış, Saygı Duruşu, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,7 - 2021 yılı için Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve ücret benzeri her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması,9 - 2021 yılı için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, yardım ve bağışlar konusunda bilgi verilmesi, 2021 yılında yapılacak yardım ve bağışların üst sınırının belirlenmesi, bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda Yönetim Kurulu'na izin verilmesinin onaya sunulması,12 - İlişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan ve yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Şirketin pay sahipleri veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar ve bu suretle menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 27.05.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Güncelleme İlan Metni 2021.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Davet Duyurusu:Şirketimizin 12.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile 07.05.2021 Cuma günü saat 10:00 da yapılacağı ilan edilen ancak T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 27.04.2021 tarihli Genelge ile 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" uygulanacağının belirtilmesi sebebiyle ertelenen, 2020 Olağan Genel Kurul toplantısının kısıtlama bitiminde yapılabilmesini teminen, Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27.05.2021 Perşembe günü saat 10:00'da Kemalpaşa OSB.Mah.Ansızca Sanayi Sitesi Sok. No:297/1 Kemalpaşa/İZMİR adresinde ekte belirtilen ve daha önce açıklanan aynı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr adresinden bilgi alabilirler. Şirketimizin 2020 yılı Finansal Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporları ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirketimizin internet adresi olan www.egeseramik.com bağlantısında erişilebilir olacağı gibi, şirketimizin yukarıdaki adresinde de erişime hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Şirketimizin 27/05/2021 tarihinde yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin bilgilendirme dökümanı ekte belirtilmiş olup ilgili doküman ve diğer bilgiler www.egeseramik.com internet sitemizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "2020 Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" altında, Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET portalında pay sahiplerimizin bilgi ve incelemelerine sunulacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377BIST