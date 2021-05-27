***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kâr Dağıtım Kararının Onaylanması Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 12.04.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 Peşin 511.816,4541666 51.181.645,41666 15 435.043,9860416 43.504.398,60416B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 Peşin 213.256,8561111 21.325.685,61111 15 181.268,3276944 18.126.832,76944C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Peşin 0,8903146 89,03146 15 0,7567674 75,67674Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 03.06.2021 07.06.2021 09.06.2021 08.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 0 0C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince hazırlanan 31.12.2020 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi sonrası 84.458.251,13 TL tutarındaki dönem kârından 403.860,80 TL. genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarımızda 84.054.390,33 TL net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır.Şirketimizin S.P.K.'na göre düzenlenmiş mali tablolarında yer alan 96.369.446,00 TL Vergi Sonrası Kârından 403.860,80 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, 2020 yılı içinde bağış yapılmadığından 95.965.585,20 TL Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı oluşmaktadır. Ekte yeralan Kâr Dağıtım Tablosuna görea) Net dağıtılabilir dönem kârından Yönetim Kurulu üyelerine kâr payı verilmemesi,b) 9.193.117,04 TL'nin Ortaklara birinci kâr payı olarak verilmesc) 9.980.420,86 TL'nin İmtiyazlı pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılması,d) 47.580.453,30 TL'nin Ortaklara ikinci kâr payı olarak verilmesi,e) Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış mali tabloda, 7.300.399,12 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak yasal kayıtlarımıza aktarılması,f) Hak sahiplerine ödemelerin 07 Haziran 2021 tarihinde yapılmasıhususları oy birliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ege Seramik San. ve Tic.A.Ş. 2020 Kar Dagıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 75.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 14.596.139,2Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısımdan -A grubu hisse senetleri %8 -B grubu hisse senetleri %5* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 99.985.019 92.925.542,134. Vergiler ( - ) -3.615.573 -8.467.2915. Net Dönem Kârı 96.369.446 84.458.251,136. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 403.860,8 403.860,88. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.965.585,2 84.054.390,33Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 95.965.585,2 84.054.390,339. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 95.965.585,211. Ortaklara Birinci Kâr Payı 19.193.117,04* Nakit 19.193.117,04* Bedelsiz 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 9.980.420,8613. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0* Çalışanlara 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 47.580.453,316. Genel Kanuni Yedek Akçe 7.300.399,1217. Statü Yedekleri 018. Özel Yedekler 019. Olağanüstü Yedek 11.911.194,8820. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 5.220.527,83 435.043,99 43.504.398,62B Grubu 3.262.829,9 181.268,33 18.126.832,76C Grubu 56.757.534,79 0,75677 75,68TOPLAM 65.240.892,52Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938417BIST