***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıŞirket yatırımcı konferansı veya toplantısı düzenlememiş olmakla birlikte, yıl içerisinde 16 pay sahibi ile görüşülmüştür.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBöyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıKurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823679Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıhttps://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/bagis-politikasiBağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758241Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası"Anasözleşme Madde.15 https://www.egeseramik.com/dosya/95f4e26237..pdf "Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul'a Pay Sahipleri ve Temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Komite Üyeleri, Şirket Denetçisi ve toplantı hazırlıklarından sorumlu Şirket personeli katılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıYoktur.En büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 60,921.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.Yoktur.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıhttps://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasiYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı11/06/2020 0 % 69,97 % 4,92 % 65,05 Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurullar 17.madde 49 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850676İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Kurumsal Yönetim Komite TüzüğüFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Aday Gösterme Komitesi Görev ve Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma EsaslarıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)www.egeseramik.com / Yatırımcı İlişkileri / Komiteler / Ege Seramik AŞ Ücret Komitesi Görev ve Çalışma Esasları4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Finansal Durum, Üretim, Satışlar, Finansal Tablolar ve Dipnotları, 2020 Yılı Karının Dağıtım ÖnerisiKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Ücret PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı-Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Organı Üyerleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan FaydalarBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 7 6Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 33,33 6 6Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 33,33 6 6Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - % 100 % 33,33 1 1Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 33,33 1 1İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiOcak 2021Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği"Başkan : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye) Başkan Vekili : İbrahim Fikret POLAT (İcracı Olmayan Üye) Üye: Nilgün AYTEKİN (İcracı Olmayan Üye) Üye: Göksen YEDİGÜLLER (İcracı Üye) Bağımsız Üye : Dilek NAM (Bağımsız Üye) Bağımsız Üye : Tuba TARLAN (Bağımsız Üye)"İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, 1) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin İç Kontrol Sistemi Ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü, 2) Yönetim Kurulu, Risk Yönetim ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıYönetim Kurulu Başkanı : Murat POLAT (İcracı Olmayan Üye)İcra başkanı / genel müdürün adıMerter SAVAŞYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıAynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıYoktur.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYazılı bir politikamız olmamasına rağmen 2020 yılı Yönetim Kurulu kadın üye oranımız %50 olarak gerçekleşmiştir.Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 - %50Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMURAT POLAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/04/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)İBRAHİM FİKRET POLAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)NİLGÜN AYTEKİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)GÖKSEN YEDİGÜLLER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/06/2020 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)TUBA TARLAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/04/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)DİLEK NAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 05/05/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844780 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatirimci İliskileri/Personel Tazminat PolitikasiÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİdari İşler ve İnsan Kaynakları YetkilileriŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıSendika (Çimse-İş)3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüKurumsal Yönetim Komitesi kilit yönetici pozisyonlar için yedekleme planlaması çalışmalarını gözetmektedir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri / Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetihttps://www.egeseramik.com/kurumsal/insan-kaynaklariİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik DeğerlerimizKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Menfaat Sahipleri, Etik Kurallar, Bilgi Güvenliği ve Sosyal Sorumlulukİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ege Seramik A.Ş. Etik Değerlerimiz, Sorumluluklarımız başlığı altında genel tavır benimsenmiştir.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme, Esas Sözleşme Kronolojisi, Ortaklık Yapısı, Onursal Başkan, Yönetim Kurulu, Finansal Bilgiler, Finansal Raporlar, Yıllık Faaliyet Raporları, Genel Kurullar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim, Bilgilendirme Politikası,Ücret Politikası,Kar Dağıtım Politikası,Bağış Politikası,Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası,Personel Tazminat Politikası,KomitelerKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm"Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı https://www.egeseramik.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi "Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe, İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/Genel Kurullarb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri,Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÖnemli bir mevzuat değişikliği olmamıştır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Finansal Raporlar / 2020 4.Dönem Finansal Raporlar / Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Karşılıklar Koşullu Varlık ve Borçlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıÇıkar çatışması bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBu kapsamda bir karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler, Şirketin Doğrudan Veya Dolaylı İştirakleri Ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, 17.Menfaat Sahipleri, Sosyal Sorumluluk Politikamızİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı26Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu7-10 GünKurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları / 2020, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları/2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/4.Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıKomite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı İlişkileri / Komiteler)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıKurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) - Tuba TARLAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Aday Gösterme Komitesi (Nomination Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Dilek NAM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - İbrahim Fikret POLAT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Aysel HATİPOĞLU Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913532BIST