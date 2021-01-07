***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihlerini kapsayacak, Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden, Sendika Yetkilileri ile "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme" toplantısı 07/01/2021 Perşembe günü (bu gün) gerçekleştirilmiş olup ikinci toplantının 21/01/2021 Perşembe günü yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897717BIST