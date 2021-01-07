***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2021 13:44
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01/01/2021 & 31/12/2022 tarihlerini kapsayacak, Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden, Sendika Yetkilileri ile "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme" toplantısı 07/01/2021 Perşembe günü (bu gün) gerçekleştirilmiş olup ikinci toplantının 21/01/2021 Perşembe günü yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897717
BIST
15:111.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
15:117,3171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0112
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3316
En Düşük
7,2382
15:118,9884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
15:11451,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 451,11
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,39
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TGSAS
|18,59
|10.710.911
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.503.731
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|121.448.863
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|11.138.870
|% 9,99
|
|KSTUR
|159,70
|355.871
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|24.428.466
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|TATGD
|11,54
|106.614.167
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,60
|3.210.341.915
|% 9,70
|
|GARAN
|10,49
|1.124.194.586
|% 0,77
|
|ASELS
|19,01
|994.504.131
|% 1,71
|
|AKBNK
|7,50
|817.205.060
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,39
|764.169.745
|% 4,63
|
|EKGYO
|2,60
|3.210.341.915
|% 9,70
|
|IHLGM
|1,42
|497.115.315
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,57
|453.770.586
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,39
|764.169.745
|% 4,63
|
|TSKB
|1,83
|361.062.763
|% 1,67
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3135
|7,3166
|% 0,15
|
|Euro
|8,9775
|8,9855
|% -0,26
|
|Sterlin
|9,8921
|9,9417
|% -0,23
|
|Frank
|8,2393
|8,2890
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9438
|1,9536
|% 0,09
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-1,12
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.986
|3.031
|-44,00
|
|Tam
|2.973
|3.048
|-44,85
|
|Yarım
|1.437
|1.475
|-21,70
|
|Çeyrek
|721
|737
|-10,84
|
|Gümüş.Ons
|27,12
|27,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,22
|54,22
|-0,08
|
Seans Raporu
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