***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 12:53
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamında, ihracat satış organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve grup şirketimiz Egeseramik İç ve Dış Tic. A.Ş. aracılığıyla Amerika dışındaki ülkelere yapılan yurtdışı satışların bundan sonra doğrudan şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Şirket organizasyon yapısındaki söz konusu değişiklik ile gelişen ve değişen koşullara daha hızlı uyum sağlanması ve daha etkin kararlar alınması hedeflenmektedir.
Kamuoyuna saygılarımız ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993998
BIST
13:022.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -15,41
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:0213,5687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0133
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:0215,5495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0321
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:02795,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 795,23
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,30
|119.416.482
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|4.840.847
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,60
|7.970.047
|% -5,66
|
|ERCB
|55,40
|14.633.267
|% -5,46
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|EREGL
|31,36
|720.295.895
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|683.026.361
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,40
|521.961.984
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,76
|430.547.443
|% -1,31
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5557
|13,5687
|% -0,10
|
|Euro
|15,5329
|15,5495
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5665
|18,6596
|% 0,09
|
|Frank
|14,8269
|14,9162
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6025
|3,6206
|% -0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|1,62
|
|Altın Gr.
|796
|796
|0,53
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|-11,00
|
|Tam
|5.245
|5.378
|-16,15
|
|Yarım
|2.535
|2.602
|-7,81
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,10
|0,02
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,86
|