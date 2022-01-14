***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ege Seramik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu ihracata dayalı büyüme stratejisi kapsamında, ihracat satış organizasyonunun yeniden yapılandırılmasına ve grup şirketimiz Egeseramik İç ve Dış Tic. A.Ş. aracılığıyla Amerika dışındaki ülkelere yapılan yurtdışı satışların bundan sonra doğrudan şirketimiz tarafından yapılmasına karar verilmiştir.Şirket organizasyon yapısındaki söz konusu değişiklik ile gelişen ve değişen koşullara daha hızlı uyum sağlanması ve daha etkin kararlar alınması hedeflenmektedir.Kamuoyuna saygılarımız ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993998BIST