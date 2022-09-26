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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2022 18:39
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 26 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) gerçekleştirmiş olduğu toplantıda
Dünyada ve Ülkemizde, 2020 yılı başından itibaren olumsuz etkileri halen devam eden Covid 19 pandemisi ile 2022 yılında patlak veren Rusya Ukrayna savaşının olumsuz sosyo-ekonomik etkileri ile beraber, tedarik zincirindeki bozulmalar paralelinde hammadde ve emtia fiyatlarının yükselmesi, enerji fiyatlarının kontrol edilemez yönde artmaya devam etmesi ve yüksek enflasyon nedeniyle, Şirketimiz ticari faaliyetleri olumsuz yönde etkilenmiştir. Genel ekonomik zorlayıcı etkilerin bertarafı maksadıyla, Şirketimiz genelinde tasarruf tedbirleri alınmıştır. Tasarruf tedbirlerinin alınması ve uygulanmasına karşın, seramik sektöründeki gerek dış pazar, gerekse iç pazardaki daralmanın giderek artması, siparişlerin azalması sebebiyle, tasarruf tedbirlerinin gözden geçirilmesine ve ilave tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Bu kapsamda
1. Yukarıda belirtilen gerekçeler ve siparişlerin azalması sebebiyle, verimsiz ve üretim siparişi olmayan üretim hatlarının geçici olarak üretime kapatılmasına, burada çalışan personelin fabrikada belirlenecek diğer üretim faaliyetlerini yapmak üzere görevlendirilmesinin değerlendirilmesine, durdurulan faaliyetin bitim tarihinin Fabrika Müdürünün yazılı teklifi ve Genel Müdür'ün onayı ile belirlenmesine,
2. Şirketin ticari faaliyetlerinin verimli olabilmesi için ilave tedbirlerin alınmasına, personel ile bilgi alışverişinde bulunulmasına, gerek ticari konularda gerekse personel konusunda tasarruf tedbirlerini yeniden gözden geçirilerek uygulanmasına, gerekli görüldüğü taktirde alınacak tasarruf tedbirleri hususunda kurum, kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunularak bilgilendirmelerin yapılmasına, personellere gerekli görülen bilgilendirmenin duyurulmasına ve tebliğine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065363


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