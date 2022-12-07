***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize, Türkiye Çimse-İş Sendikası tarafından 02/12/2022 tarihinde tebellüğ edilen, 01/01/2023 & 31/12/2024 tarihleri arasında geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi Teklifi üzerinden, Sendika Yetkilileri ile yetki belgelerinin teatisi toplantısı 07/12/2022 Çarşamba günü (bugün) gerçekleştirilmiş olup taraflar, "Toplu İş Sözleşmesi Değerlendirme " ikinci toplantısını 11/01/2023 tarihinde yapmak üzere anlaşmışlardır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085219BIST