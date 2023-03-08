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***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2023 18:31
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.02.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 75.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 350.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 33,440 278,66666 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 50,160 278,66666 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 208.999.916,400 278,66666 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 75.000.000 209.000.000,000 278,66666

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 24.778.008
Emisyon Primi (TL) 35.838.595
Geçmiş Yıl Karları (TL) 148.383.397


Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 10,560 88,00000 5,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 15,840 88,00000 5,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 74.999.970 65.999.973,600 88,00000 5,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 75.000.000 66.000.000,000 88,00000

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6-7
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
SPK Başvuru Tarihi 08.03.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 09 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden 150.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 66.000.000.-TL nakden, 209.000.000.-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000.-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak toplam 275.000.000.-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahnamenin onaylanması talebiyle 08 Mart 2023 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121858


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