EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.943.230
|% 10,00
|AYCES
|41,58
|4.448.926
|% 10,00
|ARDYZ
|32,36
|161.570.010
|% 9,99
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|YUNSA
|14,45
|130.093.260
|% 9,97
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6135
|8,6567
|% 0,07
|Frank
|7,2242
|7,2677
|% 1,07
|Riyal
|1,8133
|1,8224
|% 0,78
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|3,00
|Altın Gr.
|381
|381
|2,71
|Cumhuriyet
|2.468
|2.493
|10,50
|Tam
|2.541
|2.562
|10,90
|Yarım
|1.240
|1.250
|7,20
|Çeyrek
|620
|626
|3,20
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,09
|-0,03
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,01
|B. Petrol
|39,09
|39,09
|-2,64
Seans Raporu
- 17:18XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -947, 66 kaybederek (% -0.74 ) 126, 819
- 17:18 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, IHLGM
- 17:18XU100 Endeks 109, 318 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 13, 671.00 milyon TL de
- 17:18PENGD Yüzde -3.49 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 606, 779 adet işlem
- 17:17HURGZ Yüzde -5.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 221, 681 adet işlem