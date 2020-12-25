***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKSEN YEDİGÜLLER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - ÜyeMERTER SAVAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. Genel MüdürüNURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür YardımcısıNEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri MüdürüİSHAK VOLKAN DERİNBAY Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama MüdürüMEHMET BAŞTAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894932BIST