***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2020 15:01
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKSEN YEDİGÜLLER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYSEL HATİPOĞLU Yatırımcı İlişkileri Müdürü Üst Düzey Yönetici Yatırımcı İlişkileri Müdürü,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye İbrahim Polat Holding A.Ş.- Denetim ve Kurumsal Risk Yönetimi CFO-Mali İşler Koordinatör Yardımcısı,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye
MERTER SAVAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. Genel Müdürü
NURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894932
BIST
16:211.427
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.429
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|Önceki Kapanış
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1.438
En Düşük
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En Yüksek
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459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KARTN
|94,05
|31.926.978
|% 10,01
|
|METUR
|17,71
|15.207.589
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|76.881.819
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.321.789
|% 10,00
|
|YAPRK
|60,50
|3.217.323
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|43.618.054
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|97.441.571
|% -9,98
|
|ALCAR
|333,30
|224.885.814
|% -9,92
|
|ROYAL
|3,54
|2.845.559
|% -9,46
|
|INVEO
|47,80
|103.829.827
|% -8,69
|
|GUBRF
|62,45
|1.758.587.867
|% 0,00
|
|KOZAL
|96,15
|1.589.244.752
|% 5,20
|
|KOZAA
|16,15
|1.084.674.028
|% 2,47
|
|IPEKE
|13,72
|714.995.114
|% -0,36
|
|ECILC
|7,62
|671.102.846
|% -3,91
|
|SKBNK
|1,51
|407.126.065
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,16
|346.417.565
|% 0,47
|
|TSKB
|1,84
|297.893.057
|% -0,54
|
|KRDMD
|5,39
|579.922.977
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|668.603.076
|% 0,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5892
|% 0,36
|
|Euro
|9,2398
|9,2437
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
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|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|731
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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