***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMEHMET BAŞTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 27.05.2021 (232)8781700 mbastas@egeseramik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 523903Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMURAT POLAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 1.04 A Bağımsız Üye DeğilİBRAHİM FİKRET POLAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 21.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - ÜyeNİLGÜN AYTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO,Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet A Bağımsız Üye DeğilGÖKSEN YEDİGÜLLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet B Bağımsız Üye DeğilDİLEK NAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.05.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk Müşaviri Evet C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - BaşkanTUBA TARLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür Evet C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - ÜyeYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKSEN YEDİGÜLLER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan VekiliMERTER SAVAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. Genel MüdürüNURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür YardımcısıNEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri MüdürüİSHAK VOLKAN DERİNBAY Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama MüdürüMEHMET BAŞTAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri