***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.05.2021 14:13
***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MEHMET BAŞTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ MÜDÜRÜ 27.05.2021 (232)8781700 mbastas@egeseramik.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 523903
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MURAT POLAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 26.04.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı. Grup dışından, MP İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet 1.04 A Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM FİKRET POLAT Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 21.04.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet A Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye
NİLGÜN AYTEKİN Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 11.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Ana Ortaklığımız İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO,Ana Ortağımız İbrahim Polat Holding A.Ş'nin bağlı ortaklıkları olan Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San. ve Tic. A.Ş., Polat Maden San. ve Tic.A.Ş. ve Egeseramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet A Bağımsız Üye Değil
GÖKSEN YEDİGÜLLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.06.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Evet B Bağımsız Üye Değil
DİLEK NAM Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 05.05.2016 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hukuk Müşaviri Evet C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Başkan
TUBA TARLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 26.04.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayda Gıda Ltd. Şti. Ortak ve Genel Müdür Evet C Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933377 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi,Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi,Aday Gösterme Komitesi,Ücret Komitesi - Üye
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKSEN YEDİGÜLLER Yönetim Kurulu Üyesi-Operasyon Grup Başkanı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
MERTER SAVAŞ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Ege Vitrifiye Sağlık Gereçleri San.ve Tic.A.Ş. Genel Müdürü
NURGÜN AY Fabrika Müdürü Kimya Mühendisi Fabrika Müdür Yardımcısı
NEVİN ÇİFTCİOĞLU Bilgi Teknolojileri Müdürü Bilgisayar Mühendisi Bilgi Teknolojileri Müdürü
İSHAK VOLKAN DERİNBAY Satış,Lojistik ve Planlama Müdürü Endüstri Mühendisi Lojistik ve Planlama Müdürü
MEHMET BAŞTAŞ Mali ve İdari İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Müdürü Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mali ve İdari İşler Müdür Yardımcısı Yatırımcı İlişkileri