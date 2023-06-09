***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***EGSER*** EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar09/06/2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak1-Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmak üzere Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin kurulmasına,2-Denetimden Sorumlu Komite'nin iki kişiden oluşmasına, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Tuba TARLAN'ın Başkan ve Sn.Tola BECER'in Üye olarak seçilmesine,3-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç kişiden oluşmasına, Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tola BECER'in Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tuba TARLAN ile Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali Grup Başkanı)'su Aysel HATİPOĞLU'nun Üye olarak seçilmesine,4-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş kişiden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tuba TARLAN'ın Başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tola BECER, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. İbrahim Fikret POLAT, Ana Ortaklık İbrahim Polat Holding A.Ş. CFO (Mali Grup Başkanı)'su Aysel HATİPOĞLU ile Mali İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn.Mehmet BAŞTAŞ'ın Üye olarak seçilmesine,5-Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esas ve Usullerinin ekteki verildiği şekilde düzenlenmesine,6-Kurumsal Yönetim Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünün ekteki verildiği şekilde düzenlenmesine,7-SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'ne ilişkin görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157690BIST