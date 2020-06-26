***EGSER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
26.06.2020 16:48
***EGSER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler EGSER
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAEGSER91F0 EGSER Nakit Temettü Ödeme 3,7808 4,44801 26/06/2020 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853135
BIST
18:00114.684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 545,43
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.389
18:006,8580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8590
En Düşük
6,8444
18:007,6861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0069
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6758
18:00387,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,64
|Açılış
|: 387,08
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
385,26
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|11,99
|186.631
|% 10,00
|
|RTALB
|33,52
|103.887.076
|% 9,97
|
|GLRYH
|13,59
|36.955.683
|% 9,95
|
|ORGE
|6,97
|80.773.709
|% 9,94
|
|DAGHL
|7,97
|8.717.861
|% 9,93
|
|HALKS
|3,77
|1.948.439
|% -9,38
|
|YKGYO
|3,91
|81.172.966
|% -7,35
|
|IHGZT
|4,45
|38.619.249
|% -6,12
|
|GUBRF
|26,18
|278.608.155
|% -5,83
|
|ETILR
|2,75
|191.766
|% -3,17
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.464.679
|% 3,47
|
|ODAS
|2,50
|1.092.461.803
|% 9,65
|
|KRDMD
|3,04
|730.041.520
|% 1,00
|
|KARSN
|2,76
|641.392.492
|% 1,10
|
|GARAN
|8,21
|620.418.451
|% -0,12
|
|ODAS
|2,50
|1.092.461.803
|% 9,65
|
|IHLGM
|1,60
|579.670.237
|% -0,62
|
|ISFIN
|4,18
|1.175.464.679
|% 3,47
|
|KRDMD
|3,04
|730.041.520
|% 1,00
|
|KARSN
|2,76
|641.392.492
|% 1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4207
|8,4630
|% -0,78
|
|Frank
|7,1926
|7,2359
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-7,68
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-2,15
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.527
|-13,10
|
|Tam
|2.582
|2.593
|-13,50
|
|Yarım
|1.254
|1.268
|-6,60
|
|Çeyrek
|627
|635
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,56
|17,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|40,52
|40,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 355, 41 artarak (% 0.27 ) 132, 616
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17:59XU100
Endeks 114, 593 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 4 üstünde . İşlem hacmi 13, 428.00 milyon TL de
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17:57MSGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 2.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 109, 759 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 9.21 oranında artışla 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 432, 245, 554 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 114, 425 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 13, 162.00 milyon TL de