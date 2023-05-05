***EGSER* *PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
05.05.2023 09:11
***EGSER******PAGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [PAGYO, EGSER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147093
BIST
11:544.438
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,01
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
11:5419,5027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0338
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
11:5421,5217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0587
|Açılış
|: 22,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
11:541.279,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,77
|Açılış
|: 1.279,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HURGZ
|4,40
|2.856.414
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.183.341
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.160.786
|% 9,93
|
|ORMA
|57,00
|100.719
|% 9,62
|
|CANTE
|17,82
|50.502.690
|% -56,81
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|PAMEL
|147,70
|50.034.549
|% -8,83
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GESAN
|51,35
|233.806.078
|% -8,14
|
|EUPWR
|71,40
|1.017.289.911
|% -8,17
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|THYAO
|126,30
|918.777.597
|% -1,10
|
|ASTOR
|42,28
|687.836.401
|% -6,46
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|EKGYO
|5,38
|256.560.444
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|369.587.391
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,77
|395.209.858
|% 1,13
|
|GRTRK
|28,02
|933.208.702
|% -9,96
|
|KOZAL
|16,57
|523.218.736
|% -0,78
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4947
|19,5005
|% 0,16
|
|Euro
|21,4975
|21,5214
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,5078
|24,6307
|% 0,32
|
|Frank
|21,7579
|21,8890
|% -0,71
|
|Riyal
|5,1836
|5,2096
|% 0,05
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-9,86
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,12
|
|Cumhuriyet
|9.146
|9.284
|-47,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.493
|4.579
|-50,00
|
|Çeyrek
|2.226
|2.276
|-32,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,23
|16,25
|-0,07
|
|B. Petrol
|73,36
|73,36
|0,86
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
12:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 8 kaybederek (% -1.21 ) 3, 983
-
12:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HURGZ, DAGHL, AVHOL, ATSYH
-
12:07
AKYHO, SELVA, BRSAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:07
EMKEL, YUNSA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında