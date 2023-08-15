***EIE* *FID* *FER* *BEE* *BEH* *FZJ* *FIBAF* *GLCVY* *FPH*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***EIE******FID******FER******BEE******BEH******FZJ******FIBAF******GLCVY******FPH*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [GLCVY]İlgili Fonlar [BEE, BEH, EIE, FER, FPH, FID, FZJ]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar15.08.2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak Toptan Alış Satış İşlemi ile sahip olduğumuz 4.435.000 TL nominal değerli payın 27,50 TL fiyattan satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payımız / oy hakkımız 15.08.2023 tarihi itibarıyla %0,00143593 sınırına ulaşmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)15/08/2023 4.435.000 4.435.000 4.437.006 2.006 % 3,17609592 % 3,17609592 % 0,00143593 % 0,00143593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185619BIST