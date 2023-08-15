***EIE* *FID* *FER* *BEE* *BEH* *FZJ* *FIBAF* *GLCVY* *FPH*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
15.08.2023 16:45
***EIE******FID******FER******BEE******BEH******FZJ******FIBAF******GLCVY******FPH*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [GLCVY]
İlgili Fonlar [BEE, BEH, EIE, FER, FPH, FID, FZJ]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
15.08.2023 tarihinde Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. (GLCVY) payları ile ilgili olarak Toptan Alış Satış İşlemi ile sahip olduğumuz 4.435.000 TL nominal değerli payın 27,50 TL fiyattan satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. sermayesindeki payımız / oy hakkımız 15.08.2023 tarihi itibarıyla %0,00143593 sınırına ulaşmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/08/2023 4.435.000 4.435.000 4.437.006 2.006 % 3,17609592 % 3,17609592 % 0,00143593 % 0,00143593
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185619
BIST