***EKER* *UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
20.03.2024 10:44
***EKER******UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler EKER
Süreç İptal Nedeni
İPTAL
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260471
BIST
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13:368.957
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 26,94
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3632,3909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0433
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3635,1545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0364
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:362.242,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,73
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:36
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|117.990.324
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.791.515
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.090.870
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.927.556
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.286.991
|% -9,91
|
|BSOKE
|20,24
|73.651.821
|% -9,56
|
|AKYHO
|6,00
|95.514.086
|% -6,25
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|THYAO
|278,50
|4.430.542.361
|% 0,09
|
|MIATK
|74,80
|3.735.251.224
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|TUPRS
|173,40
|2.398.979.692
|% -0,17
|
|KCHOL
|183,10
|2.379.409.850
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,49
|1.306.557.317
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.348.581.085
|% 2,07
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|ISCTR
|10,76
|1.292.670.953
|% -0,09
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.152.090
|% 9,95
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3840
|32,3909
|% 0,13
|
|Euro
|35,1427
|35,1545
|% -0,10
|
|Sterlin
|41,9567
|42,1670
|% -0,56
|
|Frank
|37,0629
|37,2487
|% -0,76
|
|Riyal
|8,8165
|8,8607
|% -0,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,80
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|894,90
|897,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|986,69
|991,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,78
|86,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,00
|2.154,31
|% 0,66
|