***EKER* *UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***EKER******UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler EKERSüreç İptal NedeniİPTALİptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260471BIST