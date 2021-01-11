***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.01.2021 18:54
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, AKDERE İNŞAAT TURİZMTEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (35817263) isimli yatırımcının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO.E) ve EKGYO.E payına dayalı Ocak ayı Vadeli İşlem Sözleşmesi'nde (F_EKGYO0121) Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900720
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1059
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5233
En Düşük
7,3310
18:059,0961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0705
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
18:05444,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 6,00
|Açılış
|: 443,94
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4720
|7,4805
|% 1,46
|
|Euro
|9,0832
|9,0892
|% 0,70
|
|Sterlin
|10,0475
|10,0979
|% 0,77
|
|Frank
|8,3516
|8,4019
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9866
|1,9966
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,09
|
|Altın Gr.
|445
|445
|7,12
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,07
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-0,41
|