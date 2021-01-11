***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EKGYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. Maddesi çerçevesinde, AKDERE İNŞAAT TURİZMTEKS.İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (35817263) isimli yatırımcının Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO.E) ve EKGYO.E payına dayalı Ocak ayı Vadeli İşlem Sözleşmesi'nde (F_EKGYO0121) Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 12/01/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 11/02/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900720BIST