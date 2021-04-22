***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
22.04.2021 18:12
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [EKGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 26/04/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas"ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
HÜSEYİN YAKAN
21306316
Tedbirin uygulanacağı son tarih 19/07/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930591
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,2957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1100
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
18:05475,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,51
|Açılış
|: 475,39
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,91
|246.695.819
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2923
|8,2957
|% 1,43
|
|Euro
|9,9624
|9,9766
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,4517
|11,5091
|% 0,79
|
|Frank
|8,9950
|9,0492
|% 1,21
|
|Riyal
|2,2042
|2,2153
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-10,89
|
|Altın Gr.
|475
|475
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,13
|