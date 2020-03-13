***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:15
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828531
BIST
15:1698.160
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 4.520,66
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.308
En Düşük
91.644
15:166,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0242
|Açılış
|: 6,2840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:167,0202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:16321,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,73
|Açılış
|: 321,09
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|1,87
|39.546.194
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.991.585
|% 10,00
|
|PGSUS
|39,04
|77.644.151
|% 9,97
|
|ARDYZ
|11,47
|5.835.766
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,18
|5.261.858
|% -13,38
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|25,94
|796.426.818
|% 6,49
|
|THYAO
|9,25
|788.301.617
|% 9,08
|
|GARAN
|9,31
|431.606.031
|% 6,52
|
|EREGL
|8,46
|268.564.587
|% 3,80
|
|KRDMD
|2,13
|246.694.431
|% 6,50
|
|ODAS
|1,40
|238.858.965
|% 6,06
|
|IHLGM
|0,97
|127.524.419
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,13
|246.694.431
|% 6,50
|
|YKBNK
|2,26
|238.543.246
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,22
|127.396.362
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8400
|7,8793
|% -0,90
|
|Frank
|6,5984
|6,6382
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6711
|1,6795
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.589
|12,01
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,73
|
|Cumhuriyet
|2.124
|2.156
|4,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|5,31
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|2,56
|
|Çeyrek
|514
|526
|1,28
|
|Gümüş.Ons
|15,72
|15,75
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|-0,03
|
|B. Petrol
|35,24
|35,24
|2,02
|