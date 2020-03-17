***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 11:38
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829904
BIST
15:1285.003
En Yüksek
|Değişim
|: -3,28%
|| -2.885,50
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
15:126,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0588
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4949
En Düşük
6,4177
15:127,1386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0543
|Açılış
|: 7,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1246
15:12307,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -5,66
|Açılış
|: 307,78
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.217.597
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|KARTN
|283,00
|6.645.940
|% 3,70
|
|OLMIP
|3,20
|1.158.036
|% 3,56
|
|TOASO
|17,91
|22.084.462
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|3.831.569
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.295.844
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
|13.951.181
|% -10,00
|
|SNGYO
|0,81
|409.041
|% -10,00
|
|ASELS
|21,20
|880.316.190
|% -7,50
|
|THYAO
|7,83
|743.697.611
|% -4,86
|
|GARAN
|8,17
|532.485.448
|% -0,24
|
|AKBNK
|5,84
|226.941.710
|% -2,18
|
|YKBNK
|2,03
|222.600.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|222.600.928
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,79
|77.843.242
|% -8,14
|
|THYAO
|7,83
|743.697.611
|% -4,86
|
|TSKB
|0,90
|76.094.547
|% 2,27
|
|KRDMD
|1,82
|132.550.862
|% -3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8312
|7,8705
|% -0,50
|
|Frank
|6,7417
|6,7823
|% -0,35
|
|Riyal
|1,7254
|1,7340
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,30
|
|Cumhuriyet
|2.056
|2.085
|17,00
|
|Tam
|2.053
|2.106
|22,54
|
|Yarım
|992
|1.018
|10,90
|
|Çeyrek
|498
|509
|5,45
|
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