***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:52
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883852
BIST
17:161.160
En Yüksek
|Değişim
|: -2,60%
|| -30,98
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:168,0875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1204
|Açılış
|: 8,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:169,5580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1088
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:16495,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 8,23
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:16
|RTALB
|49,52
|264.106.666
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|AYCES
|45,90
|5.669.985
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.485.552
|% -10,00
|
|YAYLA
|3,69
|11.437.254
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.541.234
|% -10,00
|
|KONYA
|749,20
|335.330.596
|% -10,00
|
|TSKB
|1,93
|3.091.523.563
|% 6,04
|
|ECILC
|7,51
|1.376.216.140
|% 5,03
|
|GARAN
|6,86
|1.002.720.091
|% -2,97
|
|SISE
|6,47
|831.710.736
|% -4,99
|
|FENER
|38,20
|720.590.188
|% 0,63
|
|TSKB
|1,93
|3.091.523.563
|% 6,04
|
|SKBNK
|1,81
|577.409.952
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|461.169.908
|% -6,04
|
|IHLAS
|1,17
|237.858.477
|% -8,59
|
|KRDMD
|3,39
|666.732.971
|% -2,59
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0832
|8,0875
|% 1,51
|
|Euro
|9,5507
|9,5580
|% 1,15
|
|Sterlin
|10,4917
|10,5443
|% 1,25
|
|Frank
|8,8799
|8,9334
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1505
|2,1613
|% 1,54
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|2,21
|
|Altın Gr.
|495
|495
|8,23
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.328
|71,00
|
|Tam
|3.261
|3.341
|51,50
|
|Yarım
|1.576
|1.616
|24,91
|
|Çeyrek
|790
|808
|12,45
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|0,04
|
|B. Petrol
|40,98
|40,98
|-1,09
|