***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.09.2022 16:48
***EKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EKGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064017
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0479
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1157
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4335
En Düşük
18,2312
17:07982,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,85
|Açılış
|: 982,63
|
|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|MEPET
|4,56
|25.987.957
|% 9,88
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|VAKBN
|9,36
|115.817.486
|% -9,91
|
|SKBNK
|3,84
|5.935.135
|% -9,86
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|THYAO
|69,45
|2.909.780.370
|% -6,09
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|SISE
|25,76
|1.633.127.615
|% -4,80
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|ZOREN
|3,29
|649.929.868
|% 4,78
|
|ODAS
|5,22
|866.362.473
|% -1,51
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2897
|18,3035
|% 0,26
|
|Euro
|18,3553
|18,3995
|% 0,63
|
|Sterlin
|20,8061
|20,9104
|% 0,09
|
|Frank
|18,8501
|18,9637
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8507
|4,8750
|% 0,14
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,79
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.681
|6.771
|59,00
|
|Yarım
|3.256
|3.297
|16,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,47
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,92
|90,92
|-0,43
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG
-
17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : VAKBN, ASELS, ISCTR, HALKB, IHLAS, TSKB, ISGYO, NTHOL, SKBNK, EKGYO
-
17:44
EUREN, HKTM, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
NTHOL, SKBNK, ISCTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -214, 34 kaybederek (% -5.84 ) 3, 454