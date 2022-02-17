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***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2022 16:02
***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Huzur Mahallesi, "İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 3 Ada 74 Parselde yer alan 448 adet konuta ait Yapı Ruhsatları alınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002378


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Altın Ons 1.886 1.886 13,83  
Altın Gr. 827 827 8,44  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.461 5.598 74,62  
Yarım 2.640 2.708 36,09  
Çeyrek 1.324 1.354 18,05  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,00  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 93,07 93,07 -1,74  
Seans Raporu 15:55
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