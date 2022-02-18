***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









r []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-4 No.lu Protokol ile 705.500.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 995.151.134,80 TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002822BIST