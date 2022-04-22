***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2022 17:52
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin (Validebağ Konakları) kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 21.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023145
BIST
17:592.473
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -84,31
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.466
17:5914,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0363
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7635
En Düşük
14,6956
17:5915,9202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0293
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,8941
17:59916,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,23
|Açılış
|: 916,32
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,10
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UFUK
|19,52
|711.710
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|7.674.271
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|13.944.909
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|65.900.268
|% 9,64
|
|TIRE
|13,56
|161.655.841
|% 7,28
|
|OLMK
|8,14
|46.460.380
|% -9,96
|
|MMCAS
|2,85
|986.731
|% -9,81
|
|MANAS
|24,28
|53.941.099
|% -8,52
|
|TDGYO
|7,79
|28.531.866
|% -8,24
|
|KRSTL
|7,31
|89.610.675
|% -7,70
|
|THYAO
|39,74
|7.665.854.133
|% -1,10
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|ASELS
|27,00
|3.219.308.820
|% -5,33
|
|SISE
|17,83
|3.138.317.642
|% -2,46
|
|PETKM
|10,10
|2.016.135.284
|% -5,70
|
|EKGYO
|2,91
|1.883.085.362
|% -6,13
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,79
|
|TSKB
|1,96
|805.376.351
|% -5,31
|
|YKBNK
|5,10
|1.681.015.770
|% -4,67
|
|GARAN
|14,19
|3.439.140.753
|% -2,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7367
|14,7421
|% 0,27
|
|Euro
|15,9018
|15,9234
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,8604
|18,9550
|% -1,25
|
|Frank
|15,3351
|15,4275
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9188
|3,9384
|% 0,26
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|-17,94
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,16
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ATLAS
Yüzde -6.37 oranında düşüşle 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 644, 382 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ASELS, VESTL
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TUPRS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 39 kaybederek (% -3.44 ) 2, 228
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLSYN, UFUK, DAGHL, IHAAS