***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 17:44
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3.
17:552.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,34
|Açılış
|: 2.401
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|Önceki Kapanış
|: 2.391
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2.417
En Düşük
2.380
17:5515,8052
En Yüksek
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|Açılış
|: 15,7900
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|Önceki Kapanış
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15,8891
En Düşük
15,5343
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En Yüksek
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934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler17:55
|EGEPO
|8,03
|45.627.182
|% 10,00
|
|ORCAY
|19,91
|217.662.710
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.628.922
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.933.300
|% 9,96
|
|ULUSE
|174,60
|33.194.324
|% 9,95
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.342.622
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
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|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,64
|88.182.214
|% -7,22
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|THYAO
|42,16
|3.749.695.489
|% -1,31
|
|SISE
|20,08
|2.718.117.874
|% 4,04
|
|SAHOL
|19,44
|1.491.926.509
|% 1,09
|
|YKBNK
|4,27
|1.363.979.396
|% -1,61
|
|KOZAL
|185,70
|1.229.473.486
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,65
|852.105.900
|% 1,15
|
|HALKB
|5,06
|261.553.668
|% -2,32
|
|ULUUN
|14,16
|705.962.468
|% 2,61
|
|MOBTL
|1,74
|88.585.495
|% -0,57
|
|ODAS
|2,35
|111.188.300
|% -0,42
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7938
|15,8052
|% 1,70
|
|Euro
|16,6605
|16,6940
|% 2,79
|
|Sterlin
|19,5946
|19,6929
|% 2,68
|
|Frank
|15,8160
|15,9113
|% 2,42
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|Riyal
|4,1924
|4,2134
|% 1,54
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-1,73
|
|Altın Gr.
|924
|924
|12,98
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,01
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,65
|