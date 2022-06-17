***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 09:58
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile 16.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidir
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.236.500.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40
Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 894.600.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037849
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
0
En Düşük
0
18:0517,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
18:0518,2005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0747
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
18:051.027,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,90
|Açılış
|: 1.027,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KMPUR
|32,34
|77.635.149
|% 4,00
|
|SNPAM
|7,63
|15.176
|% 3,67
|
|PRDGS
|2,84
|13.153.568
|% 2,90
|
|BTCIM
|20,16
|5.046.958
|% 1,46
|
|AGYO
|3,51
|729.529
|% 1,15
|
|SNKRN
|31,80
|1.765.677
|% -4,79
|
|IEYHO
|0,78
|10.460
|% -1,27
|
|ALCTL
|26,30
|6.881.153
|% -1,05
|
|BOSSA
|60,20
|16.560.027
|% -0,99
|
|CELHA
|9,97
|6.349.242
|% -0,50
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,46
|850.824.265
|% -0,12
|
|BIMAS
|81,65
|744.863.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% 0,00
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 0,00
|
|TSKB
|2,13
|324.317.682
|% 0,00
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% 0,00
|
|GLYHO
|3,58
|383.654.645
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3178
|17,3229
|% 0,14
|
|Euro
|18,1829
|18,2005
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,1674
|21,2735
|% -0,65
|
|Frank
|17,8040
|17,9112
|% -0,13
|
|Riyal
|4,6003
|4,6234
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-12,25
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.800
|6.915
|-51,00
|
|Yarım
|3.338
|3.382
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,17
|12,19
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,28
|