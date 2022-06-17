***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [DAPGM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ile 16.06.2022 tarihinde imzalanmıştır.Sözleşme değerleri aşağıdaki gibidirArsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG) : 2.236.500.000 TLArsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (ASKŞPGO) : %40Asgari Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 894.600.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037849BIST