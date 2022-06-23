***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 15:28
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Ataşehir Doğu Bölgesi 3. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" nin Yer Teslimi, Yüklenici Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. na 22.06.2022 Çarşamba günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038881
BIST
15:212.568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -5,84
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.561
15:2117,3716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0318
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3738
En Düşük
17,3014
15:2118,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0310
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
15:211.022,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,38
|Açılış
|: 1.022,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler15:19
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|286.491.900
|% 9,95
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|NTGAZ
|8,87
|42.827.540
|% 8,83
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,50
|1.928.721.166
|% -1,06
|
|SISE
|21,84
|1.038.685.346
|% -1,62
|
|EREGL
|27,86
|962.286.841
|% -1,21
|
|SASA
|45,32
|903.368.490
|% 0,49
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|ODAS
|3,28
|862.049.125
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,85
|618.974.925
|% -1,42
|
|TSKB
|2,24
|215.282.419
|% -0,88
|
|AKBNK
|8,92
|803.776.899
|% -1,87
|
|EKGYO
|2,63
|198.418.927
|% -0,38
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3652
|17,3700
|% 0,17
|
|Euro
|18,2685
|18,2938
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,1717
|21,2779
|% -0,03
|
|Frank
|17,9128
|18,0207
|% -0,20
|
|Riyal
|4,6150
|4,6381
|% 0,27
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.803
|6.906
|-40,00
|
|Tam
|6.792
|6.887
|-31,00
|
|Yarım
|3.334
|3.368
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,11
|