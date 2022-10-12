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***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.10.2022 12:12
***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.244.400.000,00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.565.341.801,20 TL'ye yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071091


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GESAN 104,20 484.379.479 % 9,97  
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Frank 18,5919 18,7039 % 0,11  
Riyal 4,9317 4,9564 % 0,02  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.670 1.670 3,39  
Altın Gr. 999 999 3,37  
Cumhuriyet 6.692 6.793 17,00  
Tam 6.736 6.787 19,00  
Yarım 3.282 3.318 9,00  
Çeyrek 1.644 1.659 4,00  
Gümüş.Ons 19,21 19,24 0,07  
Gümüş Gr. 11,52 11,53 0,08  
B. Petrol 95,00 95,00 0,71  
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