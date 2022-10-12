***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 12:12
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.244.400.000,00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.565.341.801,20 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071091
BIST
12:563.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -5,05
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
12:5618,5956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
12:5618,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
12:56998,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,22
|Açılış
|: 998,17
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler12:54
|USAK
|3,74
|73.015.348
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|52.828.113
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|484.379.479
|% 9,97
|
|COSMO
|63,00
|1.985.130
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|17.661.995
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|17.615.794
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|17.615.794
|% -9,91
|
|KTSKR
|36,58
|210.283.143
|% -8,32
|
|ISGSY
|11,10
|24.670.529
|% -5,45
|
|RODRG
|31,94
|3.040.604
|% -4,66
|
|THYAO
|85,75
|3.182.052.461
|% 1,48
|
|ASELS
|32,68
|1.495.948.203
|% 1,30
|
|ISCTR
|8,39
|1.291.596.938
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,35
|1.225.007.485
|% 0,48
|
|SASA
|82,80
|1.202.475.870
|% -2,70
|
|EKGYO
|4,28
|765.609.191
|% -0,70
|
|ISCTR
|8,39
|1.291.596.938
|% 1,21
|
|YKBNK
|8,35
|1.225.007.485
|% 0,48
|
|AKFGY
|3,98
|370.443.148
|% -2,93
|
|AKBNK
|13,05
|969.351.310
|% -0,08
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5950
|% 0,05
|
|Euro
|18,0583
|18,0715
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,5118
|20,6146
|% 0,88
|
|Frank
|18,5919
|18,7039
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,02
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,39
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|17,00
|
|Tam
|6.736
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|0,71
|