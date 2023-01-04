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***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2023 14:24
***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.565.341.801,20  TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 3.792.480.176,40 TL'ye yükselmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093096


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Cumhuriyet 7.525 7.639 55,00  
Tam 7.569 7.625 50,00  
Yarım 3.665 3.727 24,00  
Çeyrek 1.838 1.864 13,00  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,22  
Gümüş Gr. 14,63 14,65 0,22  
B. Petrol 79,69 79,69 -2,41  
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