***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2023 14:24
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [DAPGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Yeni Levent)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 1.565.341.801,20 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 3.792.480.176,40 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093096
BIST
15:415.585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -41,97
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:4118,7469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:4119,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1341
|Açılış
|: 19,9700
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|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:411.116,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 11,01
|Açılış
|: 1.116,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:41
|EYGYO
|22,90
|14.615.444
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|73.214.472
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.432.196
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|322.696.370
|% 9,93
|
|SAMAT
|21,00
|42.836.325
|% 9,83
|
|ULUSE
|225,00
|55.169.274
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.927.009
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.726.872
|% -9,93
|
|LIDER
|88,80
|23.315.831
|% -8,83
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|ASELS
|66,05
|5.114.232.772
|% -4,41
|
|THYAO
|145,90
|5.047.992.707
|% -1,02
|
|EKGYO
|9,41
|5.913.210.210
|% -0,11
|
|KRDMD
|19,76
|6.461.421.866
|% 5,05
|
|EREGL
|43,10
|8.528.142.638
|% 2,04
|
|YKBNK
|11,82
|2.319.869.387
|% 0,77
|
|ISCTR
|12,79
|2.319.651.387
|% 0,95
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7387
|18,7469
|% 0,13
|
|Euro
|19,8873
|19,9002
|% 0,68
|
|Sterlin
|22,5010
|22,6138
|% 0,72
|
|Frank
|20,1049
|20,2260
|% 0,95
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|16,99
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,54
|
|Cumhuriyet
|7.525
|7.639
|55,00
|
|Tam
|7.569
|7.625
|50,00
|
|Yarım
|3.665
|3.727
|24,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.864
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-2,41
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