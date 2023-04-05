***EKGYO* *DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 10:56
***EKGYO******DAPGM*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Ormanköy Çekmeköy), 558/1 Parsel Konut + Ticaret Alanı ile Park Alanı ve Bu Parsellere Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131814
BIST
12:285.011
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1.255,86
En Düşük
1.247,53
BIST En Aktif Hisseler12:26
|COSMO
|84,90
|972.360
|% 9,97
|
|MARKA
|16,21
|6.984.727
|% 9,97
|
|KUTPO
|48,34
|16.640.461
|% 9,96
|
|EUKYO
|4,64
|3.545.508
|% 9,95
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|DGGYO
|36,00
|16.206.332
|% -10,00
|
|DOGUB
|20,00
|57.754.847
|% -9,91
|
|ONCSM
|143,50
|74.594.473
|% -9,63
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|ZEDUR
|44,90
|3.483.689
|% -4,79
|
|EKSUN
|79,90
|2.076.353.127
|% -6,71
|
|THYAO
|128,30
|1.860.560.763
|% 0,16
|
|ASTOR
|55,55
|1.554.169.634
|% 3,54
|
|EREGL
|36,20
|1.295.509.163
|% 0,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|AKFYE
|16,28
|1.249.781.987
|% 7,67
|
|EKGYO
|6,60
|482.068.107
|% 0,76
|
|ISCTR
|12,52
|830.004.404
|% 0,81
|
|ADESE
|1,46
|82.291.262
|% 0,69
|
|YKBNK
|9,85
|505.578.386
|% 0,31
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2503
|19,2543
|% 0,21
|
|Euro
|21,1408
|21,1896
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,9496
|24,0697
|% -0,02
|
|Frank
|21,1721
|21,2996
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1159
|5,1416
|% 0,14
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|2.022
|2.022
|1,82
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.253
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.457
|8.584
|97,00
|
|Tam
|8.498
|8.562
|-20,00
|
|Yarım
|4.150
|4.190
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.095
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,08
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|B. Petrol
|84,98
|84,98
|0,04
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