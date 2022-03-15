Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.03.2022 14:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (DELOİTTE)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (DELOİTTE) firmasının, Şirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetim firması olarak onaylanması hususunun Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010534


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:582.089
Değişim :  0,03% |  0,54
Açılış :  2.087  
Önceki Kapanış :  2.088  
En Yüksek
2.095 En Düşük
2.078
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 397,20 31.811.590 % 10,00  
AYEN 9,96 62.316.827 % 9,69  
TSPOR 5,67 469.513.418 % 8,83  
GZNMI 24,28 100.961.289 % 7,82  
EDIP 3,70 6.616.620 % 7,25  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Dolar 14,5632 14,5800 % -1,35  
Euro 16,0231 16,0556 % -0,82  
Sterlin 19,0279 19,1233 % -0,76  
Frank 15,5055 15,5989 % -1,19  
Riyal 3,8847 3,9042 % -1,18  
daha fazla
14:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -25,13  
Altın Gr. 907 907 -20,89  
Cumhuriyet 6.047 6.138 -111,00  
Tam 5.975 6.126 -142,65  
Yarım 2.888 2.963 -69,00  
Çeyrek 1.448 1.482 -34,50  
Gümüş.Ons 24,65 24,67 -0,39  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 -0,31  
B. Petrol 100 100 -7,34  
Seans Raporu 14:56
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru