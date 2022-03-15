***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2022 14:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (DELOİTTE)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kararı ile DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş. (DELOİTTE) firmasının, Şirketimizin 2022 yılı Bağımsız Denetim firması olarak onaylanması hususunun Olağan Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010534
BIST
14:582.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,54
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
14:5814,5700
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -0,2099
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
14:5816,0437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,1446
|Açılış
|: 16,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
14:58905,87
En Yüksek
|Değişim
|: -2,38%
|| -22,05
|Açılış
|: 905,87
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler14:56
|PKENT
|397,20
|31.811.590
|% 10,00
|
|AYEN
|9,96
|62.316.827
|% 9,69
|
|TSPOR
|5,67
|469.513.418
|% 8,83
|
|GZNMI
|24,28
|100.961.289
|% 7,82
|
|EDIP
|3,70
|6.616.620
|% 7,25
|
|GRSEL
|8,89
|298.866.897
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|EUYO
|2,99
|1.254.580
|% -5,08
|
|KZBGY
|46,58
|5.560.598
|% -4,82
|
|FROTO
|278,50
|1.690.835.151
|% 3,84
|
|KRDMD
|14,83
|1.499.947.914
|% 0,34
|
|THYAO
|26,50
|1.273.707.342
|% -0,45
|
|GARAN
|11,92
|1.227.149.937
|% 0,51
|
|EREGL
|34,56
|1.148.086.177
|% 0,47
|
|KARSN
|4,13
|784.941.967
|% 6,17
|
|YKBNK
|3,81
|602.915.445
|% 1,60
|
|DOHOL
|3,33
|493.241.372
|% 0,00
|
|ODAS
|1,55
|195.470.476
|% 0,65
|
|GARAN
|11,92
|1.227.149.937
|% 0,51
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5632
|14,5800
|% -1,35
|
|Euro
|16,0231
|16,0556
|% -0,82
|
|Sterlin
|19,0279
|19,1233
|% -0,76
|
|Frank
|15,5055
|15,5989
|% -1,19
|
|Riyal
|3,8847
|3,9042
|% -1,18
|
|14:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-25,13
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-20,89
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.138
|-111,00
|
|Tam
|5.975
|6.126
|-142,65
|
|Yarım
|2.888
|2.963
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.448
|1.482
|-34,50
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,67
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,31
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,34
|
Seans Raporu
14:56
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866