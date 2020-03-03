***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark KüçükyalıRapor Tarihi27.02.2020Açıklamalarİstanbul, Maltepe, Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (NİDAPARK KÜÇÜKYALI) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul DeğerlemeRaporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824030BIST