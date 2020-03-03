***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
03.03.2020 20:02
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı
Rapor Tarihi
27.02.2020
Açıklamalar
İstanbul, Maltepe, Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (NİDAPARK KÜÇÜKYALI) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme
Raporu ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824030
BIST
18:05111.207
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 3.897,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
111.207
En Düşük
108.881
18:056,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0065
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1101
En Düşük
6,0986
18:056,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8330
En Düşük
6,8196
18:05321,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 7,66
|Açılış
|: 321,53
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
323,70
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|TKNSA
|8,07
|162.498.589
|% 19,91
|
|CRFSA
|6,87
|54.308.726
|% 19,90
|
|DYOBY
|5,62
|34.531.612
|% 19,83
|
|AVGYO
|2,10
|99.826.186
|% 16,02
|
|DAGHL
|3,39
|1.440.914
|% 14,92
|
|NIBAS
|6,40
|204.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|10.017.769
|% -5,95
|
|OSMEN
|6,81
|15.551
|% -5,42
|
|GYHOL
|21,84
|13.132.562
|% -4,88
|
|ALARK
|5,61
|100.778.987
|% -4,10
|
|ASELS
|30,48
|1.565.723.915
|% 7,93
|
|THYAO
|12,22
|1.205.977.083
|% 3,56
|
|GARAN
|10,19
|660.204.564
|% 6,48
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|HALKB
|6,49
|421.230.417
|% 6,74
|
|ODAS
|2,18
|434.832.005
|% 6,34
|
|KARSN
|1,90
|376.240.027
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,38
|256.167.952
|% 7,81
|
|YKBNK
|2,56
|384.743.450
|% 7,11
|
|IHYAY
|1,15
|172.761.956
|% 7,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7972
|7,8363
|% -0,55
|
|Frank
|6,3578
|6,3961
|% -0,48
|
|Riyal
|1,6219
|1,6300
|% -0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|2,18
|
|Altın Gr.
|321
|322
|7,53
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|52,01
|52,01
|0,11
|
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