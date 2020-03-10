***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.03.2020 16:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Büyükyalı İstanabul
Rapor Tarihi
06.03.2020
Açıklamalar
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Büyükyalı İstanbul) projesi ile ilgili olarak hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826256
BIST
16:43103.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 31,75
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:436,1401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0067
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:436,9827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0471
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:43327,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -4,41
|Açılış
|: 327,40
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.069.351
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,24
|19.256.286
|% 13,69
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|HATEK
|8,61
|22.365.356
|% 9,68
|
|OYAYO
|5,62
|879.165
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|4.945.349
|% -8,72
|
|TGSAS
|4,22
|3.523.396
|% -8,26
|
|GSRAY
|2,77
|168.635.037
|% -7,97
|
|TSPOR
|5,25
|173.628.690
|% -7,89
|
|THYAO
|10,47
|912.891.988
|% 0,87
|
|ASELS
|27,28
|860.178.718
|% -1,73
|
|GARAN
|9,51
|548.597.210
|% 3,59
|
|YKBNK
|2,37
|367.629.647
|% 3,49
|
|ODAS
|1,83
|229.601.280
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,37
|367.629.647
|% 3,49
|
|IHLGM
|1,23
|194.470.328
|% -2,38
|
|ODAS
|1,83
|229.601.280
|% -2,14
|
|KARSN
|1,61
|153.288.318
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|119.375.773
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9674
|8,0073
|% -0,85
|
|Frank
|6,5582
|6,5977
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6297
|1,6379
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,29
|
|Altın Gr.
|327
|328
|-4,28
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.159
|2.213
|-9,54
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|-4,62
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,31
|
|Gümüş.Ons
|16,91
|16,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,01
|
|B. Petrol
|37,13
|37,13
|2,77
|