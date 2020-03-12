***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.03.2020 17:36
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Emlak Konutları 2. Etap
Rapor Tarihi
09.03.2020
Açıklamalar
Kocaeli Gebze 2. Etap Emlak Konutları İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri Gebze 2. Etap Emlak Konutları 1 adet bağımsız bölüm için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827655
BIST
18:0093.714
En Yüksek
|Değişim
|: -7,18%
|| -7.252,09
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
18:006,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,0802
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3037
En Düşük
6,2064
18:007,0074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0057
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9877
18:00320,62
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -6,04
|Açılış
|: 320,62
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.956.256
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.592.511
|% 15,00
|
|PINSU
|2,68
|28.616.755
|% 13,08
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|SELEC
|8,12
|234.149.156
|% 10,03
|
|IHLAS
|0,52
|39.359.190
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.377.311
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|56.264.802
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.712.202
|% -20,00
|
|OSTIM
|1,28
|24.042.103
|% -20,00
|
|ASELS
|24,42
|915.651.266
|% -6,65
|
|THYAO
|8,48
|688.908.106
|% -11,76
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|GARAN
|8,74
|465.354.971
|% -8,77
|
|DEVA
|10,60
|321.190.924
|% 6,64
|
|IHLGM
|0,90
|170.546.883
|% -19,64
|
|ODAS
|1,32
|213.850.575
|% -18,01
|
|CEMAS
|0,74
|88.559.236
|% -19,57
|
|KARSN
|1,29
|153.088.538
|% -16,23
|
|ECILC
|4,50
|485.202.624
|% 12,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9264
|7,9662
|% -0,16
|
|Frank
|6,6290
|6,6689
|% 0,52
|
|Riyal
|1,6735
|1,6819
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|-51,62
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,64
|33,64
|-2,15
|