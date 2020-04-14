***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.04.2020 17:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Samsun Canik Parselleri
Rapor Tarihi
09.04.2020
Açıklamalar
Samsun Canik Parselleri ile ilgili olarak hazırlatılan Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837877
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0962
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4834
En Düşük
7,3720
18:05380,79
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 7,79
|Açılış
|: 380,79
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5735
|8,6165
|% 1,60
|
|Frank
|7,0616
|7,1041
|% 1,36
|
|Riyal
|1,8076
|1,8167
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|23,30
|
|Altın Gr.
|380
|381
|7,51
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.494
|49,80
|
|Tam
|2.500
|2.566
|51,30
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|24,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,84
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,11
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|-1,93
|
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