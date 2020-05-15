***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.05.2020 22:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Çankaya Parseli
Rapor Tarihi
12.05.2020
Açıklamalar
Ankara İli Çankaya İlçesinde yer alan bir adet parsele ait değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845617
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,7798
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -0,1057
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8867
En Düşük
6,7515
18:057,4143
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -0,0979
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5281
En Düşük
7,3963
18:05380,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,85
|Açılış
|: 380,81
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2872
|8,3288
|% -1,02
|
|Frank
|6,9536
|6,9955
|% -1,51
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% -1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|12,66
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.499
|-11,50
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,70
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,80
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,37
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,80
|0,04
|
|B. Petrol
|34,64
|34,64
|-0,17
|