***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
09.06.2020 23:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Çekmeköy Taşdelen
Rapor Tarihi
04.06.2020
Açıklamalar
İstanbul Çekmeköy Taşdelen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850409
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0018
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8009
En Düşük
6,7894
18:057,7118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7118
En Düşük
7,6905
18:05375,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 4,48
|Açılış
|: 375,19
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|465.903
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.619.390
|% -8,78
|
|KPHOL
|3,18
|72.025
|% -6,47
|
|MRSHL
|83,50
|25.214.214
|% -5,76
|
|DOBUR
|11,60
|782.414
|% -5,46
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|GARAN
|8,18
|988.530.313
|% -0,97
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|THYAO
|12,61
|535.026.882
|% -0,24
|
|ASELS
|31,64
|483.696.273
|% -0,19
|
|EKGYO
|1,87
|1.545.806.761
|% 7,47
|
|IHLGM
|1,39
|475.427.560
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,82
|933.222.223
|% 2,14
|
|KARSN
|2,03
|434.720.808
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|108.945.881
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6276
|8,6708
|% 0,19
|
|Frank
|7,1215
|7,1644
|% 0,88
|
|Riyal
|1,8064
|1,8155
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|0,02
|
|Altın Gr.
|375
|375
|4,46
|
|Cumhuriyet
|2.430
|2.459
|24,70
|
|Tam
|2.501
|2.531
|29,20
|
|Yarım
|1.220
|1.232
|10,50
|
|Çeyrek
|610
|617
|6,40
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,77
|40,77
|0,07
|