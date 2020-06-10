***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.06.2020 23:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Köy
Rapor Tarihi
05.06.2020
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi(KÖY) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850574
BIST
18:05109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 542,42
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.410
En Düşük
109.392
18:056,7787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7636
18:057,7127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7506
En Düşük
7,6879
18:05378,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,49
|Açılış
|: 378,07
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
379,20
En Düşük
373,26
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|88,00
|40.115.723
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,65
|1.930.258
|% 10,00
|
|ISBIR
|976,60
|1.242.252
|% 9,99
|
|RTALB
|24,92
|4.074.694
|% 9,97
|
|DAGHL
|9,60
|2.681.999
|% 9,97
|
|ISKUR
|453.600,00
|957.600
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|1.482.100
|% -9,98
|
|SALIX
|11,07
|539.498
|% -9,93
|
|HURGZ
|1,52
|2.248.752
|% -9,52
|
|FRIGO
|17,64
|528.526
|% -7,55
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|ASELS
|32,20
|1.091.842.176
|% 1,77
|
|GARAN
|8,19
|1.076.220.566
|% 0,12
|
|THYAO
|12,67
|798.091.241
|% 0,48
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|EKGYO
|1,95
|1.592.977.538
|% 4,28
|
|IHLAS
|0,79
|250.349.680
|% 5,33
|
|IHLGM
|1,52
|470.520.511
|% 9,35
|
|GUSGR
|3,84
|748.710.645
|% 4,63
|
|TSKB
|1,19
|207.439.061
|% 4,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6036
|8,6468
|% -0,21
|
|Frank
|7,1484
|7,1915
|% 0,42
|
|Riyal
|1,8000
|1,8090
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|20,48
|
|Altın Gr.
|378
|378
|3,75
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.480
|24,10
|
|Tam
|2.521
|2.548
|21,00
|
|Yarım
|1.230
|1.242
|12,10
|
|Çeyrek
|615
|622
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,10
|18,14
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,11
|
|B. Petrol
|41,16
|41,16
|-0,02
|
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