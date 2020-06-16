***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.06.2020 19:18
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Allsancak Projesi
Rapor Tarihi
11.06.2020
Açıklamalar
İzmir Konak 2.Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Allsancak) projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851462
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.383,71
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
18:056,8442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
18:057,7164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0123
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
18:05379,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,44
|Açılış
|: 379,91
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|91.684.556
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|200.635.665
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.367.440
|% 10,00
|
|VKFYO
|2,97
|23.467.403
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.790.101
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|483.006
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|797.688
|% -9,92
|
|IHGZT
|4,48
|59.544.850
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,33
|1.944.786
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|1.355.345
|% -9,20
|
|GARAN
|8,21
|1.316.712.309
|% 1,86
|
|ASELS
|32,52
|1.249.420.361
|% 1,69
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|ISFIN
|3,97
|833.923.884
|% 1,02
|
|TCELL
|14,74
|815.908.190
|% 2,08
|
|ODAS
|2,15
|969.424.306
|% 5,39
|
|EKGYO
|1,93
|717.859.730
|% 1,05
|
|KARSN
|2,28
|623.729.424
|% 2,24
|
|IEYHO
|0,90
|196.005.236
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,29
|704.257.747
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5806
|8,6237
|% 0,08
|
|Frank
|7,1774
|7,2207
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8181
|1,8272
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|1,16
|
|Altın Gr.
|380
|380
|1,46
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.485
|1,70
|
|Tam
|2.535
|2.554
|1,80
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|0,90
|
|Çeyrek
|619
|624
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,45
|17,48
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|40,81
|40,81
|1,09
|