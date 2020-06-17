***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.06.2020 23:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Semt Bahçekent
Rapor Tarihi
12.06.2020
Açıklamalar
"İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap İkmal İnşaatı İşi" (SEMT BAHÇEKENT) projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851729
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0042
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 380,10
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.013.381
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.977.800
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.363.163
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.831
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.959.264
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.870.623
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.781.425
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.980.300
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.052.915.417
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|809.405.516
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|784.388.045
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|468.540.478
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|388.508.561
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|415.360.559
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|515.118.472
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|197.568.759
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|304.172.986
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5589
|8,6018
|% -0,30
|
|Frank
|7,1788
|7,2221
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8179
|1,8270
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|1,78
|
|Altın Gr.
|380
|380
|0,13
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.488
|7,60
|
|Tam
|2.538
|2.553
|4,00
|
|Yarım
|1.237
|1.248
|3,80
|
|Çeyrek
|620
|625
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,50
|17,52
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,01
|
|B. Petrol
|40,55
|40,55
|-0,41
|
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