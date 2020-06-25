***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.06.2020 21:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Emlak Konut Florya Evleri
Rapor Tarihi
19.06.2020
Açıklamalar
İstanbul Bakırköy Şevketiye Emlak Konut Florya Evleri projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853001
BIST
18:05114.139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -309,96
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
18:056,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8569
En Düşük
6,8449
18:057,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,6989
En Düşük
7,6816
18:05388,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,55
|Açılış
|: 388,75
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|483.214
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|259.116.165
|% 9,98
|
|ISBIR
|1.127,00
|1.147.424
|% 9,95
|
|AKSUE
|11,06
|28.707.143
|% 9,94
|
|GEREL
|5,22
|34.689.576
|% 9,89
|
|HALKS
|4,16
|1.213.697
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|146.713.185
|% -9,83
|
|ISATR
|293.500,00
|293.500
|% -9,69
|
|EKIZ
|9,48
|2.978.384
|% -8,05
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GUSGR
|4,33
|1.104.760.536
|% -7,87
|
|GARAN
|8,22
|1.039.256.256
|% 0,37
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|HALKB
|6,29
|943.050.983
|% 2,61
|
|TKFEN
|17,37
|917.141.661
|% 4,20
|
|CEMAS
|1,45
|690.003.044
|% 1,40
|
|ODAS
|2,28
|959.330.572
|% 3,17
|
|IEYHO
|0,92
|375.092.215
|% 3,37
|
|IHLGM
|1,61
|578.498.037
|% 5,23
|
|EKGYO
|1,88
|579.611.796
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4859
|8,5285
|% 0,01
|
|Frank
|7,1975
|7,2408
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|0,09
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|-6,00
|
|Tam
|2.593
|2.606
|6,10
|
|Yarım
|1.259
|1.275
|3,00
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,43
|41,43
|-0,02
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 41 kaybederek (% -0.24 ) 132, 269
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